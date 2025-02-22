Обстрел Константиновки 22 февраля — есть погибшие и пострадавшие

Полицейский возле обстрелянного дома. Фото: МВД

Россияне обстреляли из авиации Константиновку в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram в субботу, 22 февраля.

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Последствия обстрела Константиновки

Оккупанты сбросили семь авиабомб на Константиновку. Известно о двух погибших и трех пострадавших.

"В результате попадания в многоквартирный дом разрушены квартиры с 1-го по 5-й этаж. По предварительной информации, повреждены 66 гражданских объектов", — говорится в сообщении.

Сообщение МВД. Фото: скриншот

Как отмечают в МВД, сейчас парамедики полиции спасают пострадавших. Поисковая операция продолжается, под завалами до сих пор могут быть люди.

Напомним, россияне также атаковали Харьковскую область. В регионе есть серьезные разрушения из-за обстрелов оккупантов.

РФ в ночь на 22 февраля также атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Над регионом защитники неба сбили пять целей.