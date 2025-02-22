Масована атака дронами 22 лютого — як українські сили відбили удари

Пошук повітряних цілей в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія щоденно застосовує ударні дрони по областях України. В ніч з 21 на 22 лютого Повітряні сили України вчергове відбили атаку ворожих повітряних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

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У ніч проти 22 лютого 2025 року російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Загалом противник випустив 162 дрони з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Атака була відбита завдяки злагодженій роботі Повітряних сил та Сил оборони України. У протидії ворожим БпЛА брали участь авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Звіт Повітряних сил України. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ станом на 08:00 підтвердили знищення 82 ударних безпілотників у низці регіонів України.

Ворожі дрони були збиті в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Окрім того, 75 безпілотників-імітаторів противника були втрачені у повітряному просторі без завдання шкоди об'єктам інфраструктури.

Втім, удари противника все ж спричинили руйнування у кількох регіонах, зокрема на Київщині, Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, у Дніпрі вночі, 21 лютого, лунали потужні вибухи, у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Також у Повітряних силах України повідомили, скільки дронів запустила Росія по Україні в ніч з 20 на 21 лютого.