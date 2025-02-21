Обстріли України 21 лютого — скільки дронів збила ППО

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія РФ у ніч проти 21 лютого атакували Україну 160 ударними дронами. Більшість з них були збиті і локаційно втрачені.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Нічна атака на Україну 21 лютого

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували 160 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово і Шаталово. Крім того, ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одеській області із Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 08:00 відомо про збиття 87 "шахедів" та безпілотників інших типів в 11 областях, зокрема:

Харківській,

Полтавській,

Сумській,

Чернігівській,

Черкаській,

Київській,

Кіровоградській,

Житомирській,

Вінницькій,

Миколаївській,

Херсонській,

Дніпропетровській.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Крім того, відомо, що ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого Росія атакувала газові об′єкти. Пошкодження отримали одразу декілька підприємств.

Крім того, росіяни вбили маму двійнят під час удару по будинку в Херсоні. Окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівці.