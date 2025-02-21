Обстріли України 21 лютого — скільки дронів збила ППО

РФ випустила понад 150 дронів — скільки БпЛА збили Повітряні сили
Окупаційна армія РФ у ніч проти 21 лютого атакували Україну 160 ударними дронами. Більшість з них були збиті і локаційно втрачені.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 21 лютого
У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували 160 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово і Шаталово. Крім того, ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одеській області із Криму.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 08:00 відомо про збиття 87 "шахедів" та безпілотників інших типів в 11 областях, зокрема:
- Харківській,
- Полтавській,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Київській,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській.
Крім того, відомо, що ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.
Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого Росія атакувала газові об′єкти. Пошкодження отримали одразу декілька підприємств.
Крім того, росіяни вбили маму двійнят під час удару по будинку в Херсоні. Окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівці.
Читайте Новини.LIVE!