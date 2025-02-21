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РФ випустила понад 150 дронів — скільки БпЛА збили Повітряні сили

21 лютого 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 21 лютого — скільки дронів збила ППО
Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Окупаційна армія РФ у ніч проти 21 лютого атакували Україну 160 ударними дронами. Більшість з них були збиті і локаційно втрачені. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували 160 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово і Шаталово. Крім того, ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одеській області із Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що станом на 08:00 відомо про збиття 87 "шахедів" та безпілотників інших типів в 11 областях, зокрема:

  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Київській,
  • Кіровоградській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Дніпропетровській.
удари по Україні 21 лютого
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Крім того, відомо, що ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Однак внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого Росія атакувала газові об′єкти. Пошкодження отримали одразу декілька підприємств.

Крім того, росіяни вбили маму двійнят під час удару по будинку в Херсоні. Окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівці. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
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