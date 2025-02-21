Обстрелы Украины 21 февраля — сколько дронов сбила ПВО

РФ выпустила более 150 дронов — сколько БпЛА сбили Воздушные силы
Оккупационная армия РФ в ночь на 21 февраля атаковали Украину 160 ударными дронами. Большинство из них были сбиты и локально потеряны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 21 февраля
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали 160 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Шаталово. Кроме того, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 08:00 известно о сбитии 87 "шахедов" и беспилотников других типов в 11 областях, в частности:
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Кировоградской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Днепропетровской.
Кроме того, известно, что еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Однако в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.
Напомним, в ночь на 20 февраля Россия атаковала газовые объекты. Повреждения получили сразу несколько предприятий.
Кроме того, россияне убили маму двойняшек во время удара по дому в Херсоне. Оккупанты ударили авиабомбой по многоэтажке.
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