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РФ выпустила более 150 дронов — сколько БпЛА сбили Воздушные силы

21 февраля 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины 21 февраля — сколько дронов сбила ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Оккупационная армия РФ в ночь на 21 февраля атаковали Украину 160 ударными дронами. Большинство из них были сбиты и локально потеряны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали 160 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Шаталово. Кроме того, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 известно о сбитии 87 "шахедов" и беспилотников других типов в 11 областях, в частности:

  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Кировоградской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской.
удари по Україні 21 лютого
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Кроме того, известно, что еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Однако в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

Напомним, в ночь на 20 февраля Россия атаковала газовые объекты. Повреждения получили сразу несколько предприятий.

Кроме того, россияне убили маму двойняшек во время удара по дому в Херсоне. Оккупанты ударили авиабомбой по многоэтажке.

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