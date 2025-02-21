Обстрелы Украины 21 февраля — сколько дронов сбила ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Оккупационная армия РФ в ночь на 21 февраля атаковали Украину 160 ударными дронами. Большинство из них были сбиты и локально потеряны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали 160 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Шаталово. Кроме того, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 известно о сбитии 87 "шахедов" и беспилотников других типов в 11 областях, в частности:

Харьковской,

Полтавской,

Сумской,

Черниговской,

Черкасской,

Киевской,

Кировоградской,

Житомирской,

Винницкой,

Николаевской,

Херсонской,

Днепропетровской.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

Кроме того, известно, что еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Однако в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Полтавская и Харьковская области.

Напомним, в ночь на 20 февраля Россия атаковала газовые объекты. Повреждения получили сразу несколько предприятий.

Кроме того, россияне убили маму двойняшек во время удара по дому в Херсоне. Оккупанты ударили авиабомбой по многоэтажке.