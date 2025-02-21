Обстріл Запорізької області 20 лютого — у Гуляйполі загинув чоловік

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія минулої доби, 20 лютого, завдала ударів по Гуляйполю в Запорізькій області, використовуючи різні види озброєння. Також під атакою окупантів знаходились й інші населені пункти.

Про це повідомив голова запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Наслідки обстрілу

За словами Федорова, внаслідок російської атаки по Гуляйполю загинув 53-річний чоловік. Крім того, через ворожий удар по селу Біленьке поранення отримала 77-річна жінка.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що росіяни для атаки на область використовували безпілотники різної модифікації, РСЗВ, артилерію та авіацію.

"Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків", — підсумував Федоров.

Пошкоджений будинок у Гуляйполі. Фото: Запорізька ОВА

Раніше ми писали, що російські війська скинули авіабомбу на житловий будинок у Херсоні.

Також ми повідомляли, що 20 лютого РФ дронами атакувала газову інфраструктуру України.