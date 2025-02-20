Обстріл газової інфраструктури 20 лютого — Галущенко розповів про ситуацію

Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти четверга, 20 лютого, російська армія дронами атакувала газову інфраструктуру України. На виробничих потужностях є пошкодження.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

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За словами Галущенка, метою атаки було зупинення видобутку Україною газу, який, зокрема, потрібен для централізованого опалення будинків.

"Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи. Метою цих злочинних атак є зупинення видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення", — йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що зараз триває ліквідація наслідків атаки та стабілізації газопостачання.

Повідомлення Галущенка в Facebook

Нагадаємо, 11 лютого росіяни теж вдарили по газових об'єктах України. Їхнє відновлення після атаки може тривати цілий рік.

Також ми писали, що удари Росії по українських енергооб'єктах вплинули на зберігання газу в підземних сховищах.