Обстрел газовой инфраструктуры 20 февраля - Галущенко рассказал о ситуации

Тушение пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 20 февраля, российская армия дронами атаковала газовую инфраструктуру Украины. На производственных мощностях есть повреждения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

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По словам Галущенко, целью атаки была остановка добычи Украиной газа, который, в частности, нужен для централизованного отопления домов.

"Сегодня ночью Россия снова осуществила очередной массированный ракетно-дроновой обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности. Как только позволила ситуация с безопасностью, специалисты начали оценку повреждений и восстановительные работы. Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления", — говорится в сообщении.

Министр добавил, что сейчас продолжается ликвидация последствий атаки и стабилизации газоснабжения.

Сообщение Галущенко в Facebook

Напомним, 11 февраля россияне тоже ударили по газовым объектам Украины. На их восстановление после атаки может уйти целый год.

Также мы писали, что удары России по украинским энергообъектам повлияли на хранение газа в подземных хранилищах.