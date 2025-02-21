Обстрел Запорожской области 20 февраля — в Гуляйполе погиб мужчина

РФ ударила по Гуляйполю — есть погибший и разрушения
Российская армия за прошедшие сутки, 20 февраля, нанесла удары по Гуляйполю в Запорожской области, используя различные виды вооружения. Также под атакой оккупантов находились и другие населенные пункты.
Об этом сообщил председатель запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрела
По словам Федорова, в результате российской атаки по Гуляйполю погиб 53-летний мужчина. Кроме того, из-за вражеского удара по селу Беленькое ранения получила 77-летняя женщина.
"Всего в течение суток оккупанты нанесли 588 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что россияне для атаки на область использовали беспилотники различной модификации, РСЗО, артиллерию и авиацию.
"Поступило 10 сообщений о повреждении квартир и частных домов", — подытожил Федоров.
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