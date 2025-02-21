Обстрел Запорожской области 20 февраля — в Гуляйполе погиб мужчина

Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия за прошедшие сутки, 20 февраля, нанесла удары по Гуляйполю в Запорожской области, используя различные виды вооружения. Также под атакой оккупантов находились и другие населенные пункты.

Об этом сообщил председатель запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия обстрела

По словам Федорова, в результате российской атаки по Гуляйполю погиб 53-летний мужчина. Кроме того, из-за вражеского удара по селу Беленькое ранения получила 77-летняя женщина.

"Всего в течение суток оккупанты нанесли 588 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что россияне для атаки на область использовали беспилотники различной модификации, РСЗО, артиллерию и авиацию.

"Поступило 10 сообщений о повреждении квартир и частных домов", — подытожил Федоров.

Поврежденный дом в Гуляйполе. Фото: Запорожская ОГА

Ранее мы писали, что российские войска сбросили авиабомбу на жилой дом в Херсоне.

Также мы сообщали, что 20 февраля РФ дронами атаковала газовую инфраструктуру Украины.