Удар по будинку в Херсоні — росіяни вбили матір двійнят

Росіяни вбили маму двійнят під час удару по будинку в Херсоні
Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Херсоні. Внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів будинку. Сьогодні, 20 лютого, знайшли тіло останньої зниклої безвісти жінки.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
Росіяни вбили матір двійнят у Херсоні
Пошукові роботи тривали майже добу. Зрештою рятувальники знайшли тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Херсоні.
"Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої", — написав Прокудін.
Нагадаємо, двійнята, 13-річні хлопчик та дівчинка, постраждали через удар по Херсону. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Херсоні ввечері 19 лютого. Під атаку потрапила багатоповерхівка у Дніпровському районі.
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