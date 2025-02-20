Удар по будинку в Херсоні — росіяни вбили матір двійнят

Рятувальники працюють на місці удару по багатоповерхівці у Херсоні. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці у Херсоні. Внаслідок атаки зруйновано кілька поверхів будинку. Сьогодні, 20 лютого, знайшли тіло останньої зниклої безвісти жінки.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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Пошукові роботи тривали майже добу. Зрештою рятувальники знайшли тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Херсоні.

"Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитої", — написав Прокудін.

Повідомлення Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, двійнята, 13-річні хлопчик та дівчинка, постраждали через удар по Херсону. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Херсоні ввечері 19 лютого. Під атаку потрапила багатоповерхівка у Дніпровському районі.