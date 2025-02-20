Удар по дому в Херсоне — россияне убили мать двойняшек

Россияне убили маму двойняшек во время удара по дому в Херсоне
Россияне ударили авиабомбой по многоэтажке в Херсоне. В результате атаки разрушено несколько этажей дома. Сегодня, 20 февраля, нашли тело последней пропавшей без вести женщины.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Россияне убили мать двойнят в Херсоне
Поисковые работы продолжались почти сутки. В конце концов спасатели нашли тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне.
"Это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой", — написал Прокудин.
Напомним, двойняшки, 13-летние мальчик и девочка, пострадали из-за удара по Херсону. Сейчас дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Россияне сбросили бомбу на жилой дом в Херсоне вечером 19 февраля. Под атаку попала многоэтажка в Днепровском районе.
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