Вибухи в Херсоні 20 лютого — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: Главком

Потужні вибухи ввечері 20 лютого пролунали в Херсоні. Разом з тим у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило "Суспільне Херсон" в Telegram.

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Вибухи в Херсоні 20 лютого

Росіяни знову атакували Херсон, регіон обстрілюють щодня. Сьогодні, 20 лютого, ввечері у місті було чутно потужні вибухи.

Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Повітряну тривогу на момент вибухів у Херсоні не оголошували. Карта повітряних тривог станом на 17:41 мала такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 17:41. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу є пошкодження на виробничих потужностях.

Крім того, під атаку окупантів 20 лютого потрапила Київська область. Через обстріл є руйнування приватних будинків.