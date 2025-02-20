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У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20 лютого 2025 17:44
Ольга Антоновська - редактор
Вибухи в Херсоні 20 лютого — що відомо про атаку на місто
Вибух у місті. Фото: Главком
Ольга Антоновська - редактор

Потужні вибухи ввечері 20 лютого пролунали в Херсоні. Разом з тим у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило "Суспільне Херсон" в Telegram.

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Вибухи в Херсоні 20 лютого

Росіяни знову атакували Херсон, регіон обстрілюють щодня. Сьогодні, 20 лютого, ввечері у місті було чутно потужні вибухи.

Вибухи пролунали в Херсоні 20 лютого
Повідомлення про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Повітряну тривогу на момент вибухів у Херсоні не оголошували. Карта повітряних тривог станом на 17:41 мала такий вигляд: 

Карта повітряних тривог 20 лютого
Карта повітряних тривог станом на 17:41. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу є пошкодження на виробничих потужностях.

Крім того, під атаку окупантів 20 лютого потрапила Київська область. Через обстріл є руйнування приватних будинків.

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