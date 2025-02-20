Вибухи в Херсоні 20 лютого — що відомо про атаку на місто

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
Потужні вибухи ввечері 20 лютого пролунали в Херсоні. Разом з тим у місті та області не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило "Суспільне Херсон" в Telegram.
Вибухи в Херсоні 20 лютого
Росіяни знову атакували Херсон, регіон обстрілюють щодня. Сьогодні, 20 лютого, ввечері у місті було чутно потужні вибухи.
Повітряну тривогу на момент вибухів у Херсоні не оголошували. Карта повітряних тривог станом на 17:41 мала такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни атакували газову інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу є пошкодження на виробничих потужностях.
Крім того, під атаку окупантів 20 лютого потрапила Київська область. Через обстріл є руйнування приватних будинків.
Читайте Новини.LIVE!