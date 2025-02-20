Масований повітряний удар 20 лютого — скільки ворожих засобів збили ПС ЗСУ

Військовослужбовець ЗСУ шукає повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 20 лютого 2025 року російські війська завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури Харківщини. Окупанти використали ракети різного типу та велику кількість безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Окупанти застосували до 14 ракет, серед яких були крилаті ракети Х-101/Х-55см, запущені з території Волгоградської області, а також "Калібр" і "Іскандер-К", випущені з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованого Криму. Крім того, для атаки використовувалися балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23, які запускалися з Воронезької області.

Інфографіка збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Окрім ракетного удару, окупанти випустили 161 ударний безпілотник типу Shahed та дрони-імітатори з різних напрямків, включаючи Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Скільки ворожих повітряних засобів збили ПС ЗСУ

На ранок 20 лютого підтверджено знищення 80 ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів. Успішні перехоплення відбулися у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів втратили локацію і не досягли своїх цілей, що свідчить про ефективність системи РЕБ та інших оборонних заходів.

Наслідки російської атаки

Попри значні втрати серед російських безпілотників, ворогові вдалося завдати певної шкоди. Найбільше постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Київська області.

Особливо складна ситуація у Херсонській області, де ударом керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. Є постраждалі, тривають пошуково-рятувальні роботи, спрямовані на евакуацію людей та ліквідацію наслідків удару.

Нагадаємо, у Харкові нещодавно стався обстріл — Росія атакувала балістикою. У Миколаєві вперше зафіксували атаку новим дроном.