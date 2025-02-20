Массированный воздушный удар 20 февраля — сколько вражеских средств сбили ВС ВСУ

Военнослужащий ВСУ ищет воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 20 февраля 2025 года российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Харьковщины. Оккупанты использовали ракеты различного типа и большое количество беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Оккупанты применили до 14 ракет, среди которых были крылатые ракеты Х-101/Х-55см, запущенные с территории Волгоградской области, а также "Калибр" и "Искандер-К", выпущенные из акватории Черного моря и временно оккупированного Крыма. Кроме того, для атаки использовались баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23, которые запускались из Воронежской области.

Инфографика сбитых беспилотников. Фото: ПС ВСУ

Кроме ракетного удара, оккупанты выпустили 161 ударный беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы с разных направлений, включая Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в России.

Сколько вражеских воздушных средств сбили ВС ВСУ

На утро 20 февраля подтверждено уничтожение 80 ударных дронов Shahed и беспилотников других типов. Успешные перехваты произошли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов потеряли локацию и не достигли своих целей, что свидетельствует об эффективности системы РЭБ и других оборонительных мероприятий.

Последствия российской атаки

Несмотря на значительные потери среди российских беспилотников, врагу удалось нанести определенный ущерб. Больше всего пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Особенно сложная ситуация в Херсонской области, где ударом управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажного дома. Есть пострадавшие, продолжаются поисково-спасательные работы, направленные на эвакуацию людей и ликвидацию последствий удара.

Напомним, в Харькове недавно произошел обстрел — Россия атаковала баллистикой. В Николаеве впервые зафиксировали атаку новым дроном.