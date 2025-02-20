Взрывы в Херсоне 20 февраля — что известно об атаке на город

Взрыв в городе. Фото: Главком

Мощные взрывы вечером 20 февраля прогремели в Херсоне. Вместе с тем в городе и области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило "Суспільне Херсон" в Telegram.

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Взрывы в Херсоне 20 февраля

Россияне снова атаковали Херсон, регион обстреливают ежедневно. Сегодня, 20 февраля, вечером в городе были слышны мощные взрывы.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Воздушную тревогу на момент взрывов в Херсоне не объявляли. Карта воздушных тревог по состоянию на 17:41 выглядела следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:41. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 февраля россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрела есть повреждения на производственных мощностях.

Кроме того, под атаку оккупантов 20 февраля попала Киевская область. Из-за обстрелов есть разрушения частных домов.