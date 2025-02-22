Массированная атака дронами 22 февраля — как украинские силы отразили удары

Поиск воздушных целей в небе. Фото: Генштаб ВСУ

Россия ежедневно применяет ударные дроны по областям Украины. В ночь с 21 на 22 февраля Воздушные силы Украины в очередной раз отбили атаку вражеских воздушных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

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В ночь на 22 февраля 2025 года российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. В общем противник выпустил 162 дрона с направлений Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Атака была отражена благодаря слаженной работе Воздушных сил и Сил обороны Украины. В противодействии вражеским БпЛА участвовали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Отчет Воздушных сил Украины. Фото: ВС ВСУ

В Воздушных силах ВСУ по состоянию на 08:00 подтвердили уничтожение 82 ударных беспилотников в ряде регионов Украины.

Вражеские дроны были сбиты в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, 75 беспилотников-имитаторов противника были потеряны в воздушном пространстве без нанесения ущерба объектам инфраструктуры.

Впрочем, удары противника все же вызвали разрушения в нескольких регионах, в частности в Киевской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, в Днепре ночью, 21 февраля, раздавались мощные взрывы, в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Также в Воздушных силах Украины сообщили, сколько дронов запустила Россия по Украине в ночь с 20 на 21 февраля.