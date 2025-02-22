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Попадание КАБа в Константиновке — из-под завалов достали тело

22 февраля 2025 22:51
Евгения Брюховецкая - редактор
В результате атаки на Константиновку погибла женщина, - ГСЧС
Разрушения в результате удара. Фото: Офис Генпрокурора
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в субботу, 22 февраля, сбросили три авиационные бомбы на Константиновку Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом погибла женщина, спасатели достали ее тело из-под завалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Сегодня во второй половине дня Россия нанесла удар тремя КАБами по Константиновке: попадание произошло в пятиэтажный жилой дом.

"Произошло разрушение перекрытия между первым и вторым этажами. На момент обстрела в квартире находилась женщина", — уточнили в ГСЧС.

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Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС
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Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели совместно с коммунальщиками и полицейскими достали тело погибшей 1955 года рождения из-под железобетонной плиты. Также ранены еще три женщины, повреждены семь многоквартирных домов и 14 зданий.

Работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания, там было разобрано пять тонн разрушенных строительных конструкций.

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Скриншот поста ГСЧС

Ранее в МВД Украины показали первые кадры после атаки на дом в Константиновке, снятые на бодикамеру правоохранителя.

Также враг сегодня обстрелял Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили в небе над регионом пять российских целей.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака Авиаудар
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