В результате атаки на Константиновку погибла женщина, - ГСЧС

Разрушения в результате удара. Фото: Офис Генпрокурора

Российские войска в субботу, 22 февраля, сбросили три авиационные бомбы на Константиновку Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом погибла женщина, спасатели достали ее тело из-под завалов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Атака на Константиновку 22 февраля

Сегодня во второй половине дня Россия нанесла удар тремя КАБами по Константиновке: попадание произошло в пятиэтажный жилой дом.

"Произошло разрушение перекрытия между первым и вторым этажами. На момент обстрела в квартире находилась женщина", — уточнили в ГСЧС.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели совместно с коммунальщиками и полицейскими достали тело погибшей 1955 года рождения из-под железобетонной плиты. Также ранены еще три женщины, повреждены семь многоквартирных домов и 14 зданий.

Работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания, там было разобрано пять тонн разрушенных строительных конструкций.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее в МВД Украины показали первые кадры после атаки на дом в Константиновке, снятые на бодикамеру правоохранителя.

Также враг сегодня обстрелял Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили в небе над регионом пять российских целей.