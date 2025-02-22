В результате атаки на Константиновку погибла женщина, - ГСЧС

Попадание КАБа в Константиновке — из-под завалов достали тело
Российские войска в субботу, 22 февраля, сбросили три авиационные бомбы на Константиновку Донецкой области. В результате попадания в пятиэтажный жилой дом погибла женщина, спасатели достали ее тело из-под завалов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Атака на Константиновку 22 февраля
Сегодня во второй половине дня Россия нанесла удар тремя КАБами по Константиновке: попадание произошло в пятиэтажный жилой дом.
"Произошло разрушение перекрытия между первым и вторым этажами. На момент обстрела в квартире находилась женщина", — уточнили в ГСЧС.
Спасатели совместно с коммунальщиками и полицейскими достали тело погибшей 1955 года рождения из-под железобетонной плиты. Также ранены еще три женщины, повреждены семь многоквартирных домов и 14 зданий.
Работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания, там было разобрано пять тонн разрушенных строительных конструкций.
Ранее в МВД Украины показали первые кадры после атаки на дом в Константиновке, снятые на бодикамеру правоохранителя.
Также враг сегодня обстрелял Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили в небе над регионом пять российских целей.
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