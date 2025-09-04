Відео
Головна Армія Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет

Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:33
Fire Point розробить балістичні ракети FP-7 та FP-9
Балістичні ракети Fire Point. Фото: Мілітарний

Українська компанія Fire Point оголосила про амбітні плани щодо розширення свого військового портфеля. Вона анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент "Мілітарного" з прес-конференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Читайте також:

Fire Point розробить балістичні ракети FP-7

FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту — 250 секунд.

Ракета стартує з наземної платформи і призначена для швидкого ураження цілей на середніх відстанях.

Fire Point розробить балістичні ракети FP-9

FP-9 — дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км.

При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго".

Також ми публікували унікальні кадри з підприємства, де виготовляють "Фламінго".

зброя Україна ракети війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
