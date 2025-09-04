Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Баллистические ракеты Fire Point. Фото: Милитарный

Украинская компания Fire Point объявила об амбициозных планах по расширению своего военного портфеля. Она анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.

Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7

FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета — 250 секунд.

Ракета стартует с наземной платформы и предназначена для быстрого поражения целей на средних расстояниях.

Fire Point разработает баллистические ракеты FP-9

FP-9 — дальность до 855 км, скорость 2200 м/с, боевая нагрузка 800 кг и высота полета до 70 км.

При точности 20 метров она способна поражать цели в глубоком тылу.

