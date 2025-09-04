Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7 и FP-9

Создатель "Фламинго" анонсировал разработку баллистических ракет
Украинская компания Fire Point объявила об амбициозных планах по расширению своего военного портфеля. Она анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.
Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7
FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета — 250 секунд.
Ракета стартует с наземной платформы и предназначена для быстрого поражения целей на средних расстояниях.
Fire Point разработает баллистические ракеты FP-9
FP-9 — дальность до 855 км, скорость 2200 м/с, боевая нагрузка 800 кг и высота полета до 70 км.
При точности 20 метров она способна поражать цели в глубоком тылу.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".
Также мы публиковали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".
