Главная Армия Создатель "Фламинго" анонсировал разработку баллистических ракет

Создатель "Фламинго" анонсировал разработку баллистических ракет

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:33
Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7 и FP-9
Баллистические ракеты Fire Point. Фото: Милитарный

Украинская компания Fire Point объявила об амбициозных планах по расширению своего военного портфеля. Она анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент "Милитарного" с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.

Читайте также:

Fire Point разработает баллистические ракеты FP-7

FP-7 имеет дальность поражения до 200 км, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 кг, а максимальная продолжительность полета — 250 секунд.

Ракета стартует с наземной платформы и предназначена для быстрого поражения целей на средних расстояниях.

Fire Point разработает баллистические ракеты FP-9

FP-9 — дальность до 855 км, скорость 2200 м/с, боевая нагрузка 800 кг и высота полета до 70 км.

При точности 20 метров она способна поражать цели в глубоком тылу.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".

Также мы публиковали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".

оружие Украина ракеты война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
