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Головна Армія Виробляє деталі до дронів і ракет — ЗСУ вдарили по заводу РФ

Виробляє деталі до дронів і ракет — ЗСУ вдарили по заводу РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 16:43
ЗСУ вдарили по заводу РФ — там виробляли деталі до дронів і ракет
Удар по заводу в Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони у ніч проти 5 липня вдарили по заводу в Росії, де виробляють компоненти для ударних дронів типу Shahed та балістичних ракет "Іскандер". Йдеться про об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ АТ "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

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Удар ЗСУ по заводу в Росії 5 липня

У Генштабі розповіли, що цієї ночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складниками Сил оборони завдали удару по об'єкту ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета". 

"Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції для керованих авіабомб, та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури", — пояснили в оборонному відомстві.

Зазначається, що засоби ураження досягли району цілі. Наразі результати уточнюються. 

Також у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони продовжують вживати усіх заходів, аби підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. 

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ вдарили по аеродрому РФ "Борисоглєбськ", де базуються бойові літаки. Він розташований у Воронезькій області. 

 Крім того, 3 липня Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт РФ на Донеччині. Такі удари знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні.

завод обстріли ракети дрони Росія Сили оборони України
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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