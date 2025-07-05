ВСУ ударили по заводу РФ — там производили детали к дронам и ракетам

Удар по заводу в России. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны в ночь на 5 июля ударили по заводу в России, где производят компоненты для ударных дронов типа Shahed и баллистических ракет "Искандер". Речь идет об объекте военно-промышленного комплекса РФ АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Удар ВСУ по заводу в России 5 июля

В Генштабе рассказали, что этой ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по объекту ВПК, производящему адаптивные антенные решетки "Комета".

"Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб, и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры", — пояснили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что средства поражения достигли района цели. Сейчас результаты уточняются.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, недавно ВСУ ударили по аэродрому РФ "Борисоглебск", где базируются боевые самолеты. Он находится в Воронежской области.

Кроме того, 3 июля Силы обороны второй раз за неделю поразили командный пункт РФ в Донецкой области. Такие удары снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.