ВСУ ударили по заводу РФ — там производили детали к дронам и ракетам

Производит детали к дронам и ракетам — ВСУ ударили по заводу РФ
Силы обороны в ночь на 5 июля ударили по заводу в России, где производят компоненты для ударных дронов типа Shahed и баллистических ракет "Искандер". Речь идет об объекте военно-промышленного комплекса РФ АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удар ВСУ по заводу в России 5 июля
В Генштабе рассказали, что этой ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по объекту ВПК, производящему адаптивные антенные решетки "Комета".
"Целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции для управляемых авиабомб, и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры", — пояснили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что средства поражения достигли района цели. Сейчас результаты уточняются.
Также в Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, недавно ВСУ ударили по аэродрому РФ "Борисоглебск", где базируются боевые самолеты. Он находится в Воронежской области.
Кроме того, 3 июля Силы обороны второй раз за неделю поразили командный пункт РФ в Донецкой области. Такие удары снижают способность противника планировать и вести операции в регионе.
Читайте Новини.LIVE!