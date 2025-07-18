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Головна Армія Військовий розповів про поведінку РФ під час візиту урядовців США

Військовий розповів про поведінку РФ під час візиту урядовців США

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 12:59
Чи впливає перебування посадовців США в Україні на дії РФ
Командир добробату "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Фото: armyinform

Командир добробату "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі розповів, як російські окупанти поводять себе на фронті під час перебування американських посадовців в Україні. За його словами, росіяни бояться будь-яких дій.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

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Командир добробату "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі заявив, що дійсно, перебування американських посадовців в Україні впливає на кроки й дії російських військ, зокрема й на фронті. За його словами, коли урядовці США перебувають в нашій країні, то росіяни дуже бояться робити будь-які дії.

"В принципі така практика є, коли приїжджають представники Сполучених Штатів, росіяни дуже бояться будь-яких дій. І цього разу було так само", — зазначив Мамулашвілі.

За його словами, це стосується ударів не лише по великих містах, а й ситуації на полі бою.

Мамулашвілі про ситуацію на фронті

За словами командира добробату "Грузинський легіон", зараз війна модернізувалася і сформувалася дронова зона ураження. За його словами, зараз російським військам доволі складно пересуватися, важко переходити й робити локальні прориви, де вони намагаються на деяких ділянках фронту.

"Насправді зараз на фронті є статична дронова стіна з обох сторін. Здебільшого працюють FPV-дрони, які у великій кількості використовуються з обох сторін. Війна модернізувалася і сформувалася така дронова зона ураження. І російській армії доволі складно пересуватися та робити локальні прориви. Поки що сучасна й модернізована війна грає нам на руку, і ми добре стримуємо ворога", — пояснив військовий.

Як зазначив Мамулашвілі, пори те, що українські захисники продовжують успішно стримувати ворога, їм потрібні системи дальнього ураження та артилерія, яка зможе позбавляти окупантів логістики.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники показали підбірку знищення ворожої артилерії, мінометів та особового складу.

А раніше розвідники Black Winter Group у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели унікальну операцію на Лиманському напрямку.

США обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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