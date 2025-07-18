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Главная Армия Военный рассказал о поведении РФ во время визита чиновников США

Военный рассказал о поведении РФ во время визита чиновников США

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 12:59
Влияет ли пребывание должностных лиц США в Украине на действия РФ
Командир добробата "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: armyinform

Командир добробата "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили рассказал, как российские оккупанты ведут себя на фронте во время пребывания американских чиновников в Украине. По его словам, россияне боятся любых действий.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 июля.

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Влияет ли визит должностных лиц США в Украину на действия РФ

Командир добробата "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что действительно пребывание американских чиновников в Украине влияет на шаги и действия российских войск, в том числе и на фронте. По его словам, когда чиновники США находятся в нашей стране, то россияне очень боятся предпринимать какие-либо действия.

"В принципе такая практика есть, когда приезжают представители Соединенных Штатов, россияне очень боятся любых действий. И в этот раз было так же", — отметил Мамулашвили.

По его словам, это касается ударов не только по крупным городам, но и ситуации на поле боя.

Мамулашвили о ситуации на фронте

По словам командира добробата "Грузинский легион", сейчас война модернизировалась и сформировалась дроновая зона поражения. По его словам, сейчас российским войскам довольно сложно передвигаться, трудно переходить и делать локальные прорывы, где они пытаются на некоторых участках фронта.

"На самом деле сейчас на фронте есть статическая дроновая стена с обеих сторон. В основном работают FPV-дроны, которые в большом количестве используются с обеих сторон. Война модернизировалась и сформировалась такая дроновая зона поражения. И российской армии довольно сложно передвигаться и делать локальные прорывы. Пока современная и модернизированная война играет нам на руку, и мы хорошо сдерживаем врага", — объяснил военный.

Как отметил Мамулашвили, несмотря на то, что украинские защитники продолжают успешно сдерживать врага, им нужны системы дальнего поражения и артиллерия, которая сможет лишать оккупантов логистики.

Напомним, что недавно украинские защитники показали подборку уничтожения вражеской артиллерии, минометов и личного состава.

А ранее разведчики Black Winter Group в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР провели уникальную операцию на Лиманском направлении.

США обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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