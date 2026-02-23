Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Військовий понад два місяці не повертався із СЗЧ — вирок суду

Військовий понад два місяці не повертався із СЗЧ — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 00:33
Солдат понад 2,5 місяця не повертався на службу після СЗЧ — що вирішив суд
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Житель Полтави самовільно залишив військову частину. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Подільський районний суд Полтави ухвалив 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, курсант, який проходив службу за мобілізацією, увечері 11 травня минулого року самовільно залишив військову частину та понад два місяці не виконував службових обов'язків.

"З 11 травня до 29 липня обов'язки військової служби не виконував, будь-яких заходів для повернення на службу та продовження несення відповідних обов'язків у зазначений період часу не вживав, а займався особистими справами, не пов'язаними із проходженням військової служби", — йдеться у вироку.

Рішення суду 

Обвинувачений свою провину повністю визнав, пояснив, що дійсно скоїв кримінальне порушення, та розкаявся. Під час досудового розслідування, від 24 липня минулого року, порушник перебував під вартою. Раніше цього чоловіка вже засудили до семи років ув'язнення за грабіж. Наразі ж за сукупністю кримінальних порушень призначили йому сім років і місяць позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть від 11 лютого поточного року. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Волині військовий двічі тікав зі служби. Упродовж п'яти років він перебуватиме у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Чернігівщині солдат понад півтора року не повертався на службу після скоєння СЗЧ. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення.

суд армія військовослужбовці СЗЧ військова служба судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації