Солдат понад 2,5 місяця не повертався на службу після СЗЧ — що вирішив суд

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Житель Полтави самовільно залишив військову частину. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Подільський районний суд Полтави ухвалив 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, курсант, який проходив службу за мобілізацією, увечері 11 травня минулого року самовільно залишив військову частину та понад два місяці не виконував службових обов'язків.

"З 11 травня до 29 липня обов'язки військової служби не виконував, будь-яких заходів для повернення на службу та продовження несення відповідних обов'язків у зазначений період часу не вживав, а займався особистими справами, не пов'язаними із проходженням військової служби", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину повністю визнав, пояснив, що дійсно скоїв кримінальне порушення, та розкаявся. Під час досудового розслідування, від 24 липня минулого року, порушник перебував під вартою. Раніше цього чоловіка вже засудили до семи років ув'язнення за грабіж. Наразі ж за сукупністю кримінальних порушень призначили йому сім років і місяць позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть від 11 лютого поточного року. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, на Волині військовий двічі тікав зі служби. Упродовж п'яти років він перебуватиме у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Чернігівщині солдат понад півтора року не повертався на службу після скоєння СЗЧ. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення.