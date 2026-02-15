Волинянин двічі тікав у СЗЧ — що вирішив суд

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Ківерцівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце несення служби. Чоловік майже рік перебував поза розташуванням частини та не виконував службових обов'язків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок Ківерцівського районного суду.

Волянина покарали за СЗЧ

Суд встановив, що у березні 2024 року військовий вчасно не з'явився на службу та не повідомив командира про причини своєї відсутності. Він перебував поза розпорядженням частини до 8 листопада, фактично не виконуючи службових обов'язків.

Уже через місяць чоловік повторно скоїв аналогічне порушення — зник та був відсутній майже рік.

Дії обвинуваченого кваліфікували як самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час судового засідання військовий визнав провину та просив суворо його не карати. Також відомо, що раніше він уже мав судимість.

Суд зазначив, що відмова від захисту батьківщини є суспільно небезпечним правопорушенням, оскільки може призвести до підриву військової дисципліни. З огляду на обставини справи, військовому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

