Волынянин дважды убегал в СЗЧ — что решил суд

Киверцовский районный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место несения службы. Мужчина почти год находился вне расположения части и не выполнял служебных обязанностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Киверцовского районного суда.

Волянина наказали за СЗЧ

Суд установил, что в марте 2024 года военный вовремя не явился на службу и не сообщил командиру о причинах своего отсутствия. Он находился вне распоряжения части до 8 ноября, фактически не выполняя служебных обязанностей.

Уже через месяц мужчина повторно совершил аналогичное нарушение - исчез и отсутствовал почти год.

Действия обвиняемого квалифицировали как самовольное оставление воинской части военнослужащим, совершенное в условиях военного положения.

Во время судебного заседания военный признал вину и просил строго его не наказывать. Также известно, что ранее он уже имел судимость.

Суд отметил, что отказ от защиты родины является общественно опасным правонарушением, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины. Учитывая обстоятельства дела, военному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

