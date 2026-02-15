Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Пять лет тюрьмы за СЗЧ — на Волыни осудили военного

Пять лет тюрьмы за СЗЧ — на Волыни осудили военного

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 10:02
Волынянин дважды убегал в СЗЧ — что решил суд
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

Киверцовский районный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место несения службы. Мужчина почти год находился вне расположения части и не выполнял служебных обязанностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Киверцовского районного суда.

Реклама
Читайте также:

Волянина наказали за СЗЧ

Суд установил, что в марте 2024 года военный вовремя не явился на службу и не сообщил командиру о причинах своего отсутствия. Он находился вне распоряжения части до 8 ноября, фактически не выполняя служебных обязанностей.

Уже через месяц мужчина повторно совершил аналогичное нарушение - исчез и отсутствовал почти год.

Действия обвиняемого квалифицировали как самовольное оставление воинской части военнослужащим, совершенное в условиях военного положения.

Во время судебного заседания военный признал вину и просил строго его не наказывать. Также известно, что ранее он уже имел судимость.

Суд отметил, что отказ от защиты родины является общественно опасным правонарушением, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины. Учитывая обстоятельства дела, военному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, суд вынес приговор руководителю ВВК, который переводил военных в тыл.

А также в Харькове суд вынес решение в отношении женщины, которая пыталась "отбить" мужчину от ТЦК.

суд Волынская область СОЧ военная служба судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации