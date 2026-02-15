Волынянин дважды убегал в СЗЧ — что решил суд

Пять лет тюрьмы за СЗЧ — на Волыни осудили военного
Киверцовский районный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место несения службы. Мужчина почти год находился вне расположения части и не выполнял служебных обязанностей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Киверцовского районного суда.
Волянина наказали за СЗЧ
Суд установил, что в марте 2024 года военный вовремя не явился на службу и не сообщил командиру о причинах своего отсутствия. Он находился вне распоряжения части до 8 ноября, фактически не выполняя служебных обязанностей.
Уже через месяц мужчина повторно совершил аналогичное нарушение - исчез и отсутствовал почти год.
Действия обвиняемого квалифицировали как самовольное оставление воинской части военнослужащим, совершенное в условиях военного положения.
Во время судебного заседания военный признал вину и просил строго его не наказывать. Также известно, что ранее он уже имел судимость.
Суд отметил, что отказ от защиты родины является общественно опасным правонарушением, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины. Учитывая обстоятельства дела, военному назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
