Боец более 2,5 месяца не возвращался в военную часть после СОЧ — что решил суд

Житель Полтавы совершил СОЧ и не возвращался на службу более 2,5 месяца. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом говорится в приговоре, который Подольский районный суд Полтавы принял 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, курсант, который проходил службу по мобилизации, вечером 11 мая прошлого года самовольно оставил воинскую часть и более двух месяцев не выполнял служебных обязанностей.

"С 11 мая по 29 июля обязанности военной службы не выполнял, каких-либо мер для возвращения на службу и продолжения несения соответствующих обязанностей в указанный период времени не принимал, а занимался личными делами, не связанными с прохождением военной службы", — говорится в приговоре.

Решение суда

Обвиняемый свою вину полностью признал, объяснил, что действительно совершил уголовное нарушение, и раскаялся. Во время досудебного расследования, с 24 июля прошлого года, нарушитель находился под стражей. Ранее этого мужчину уже приговорили к семи годам заключения за грабеж. Сейчас же по совокупности уголовных нарушений ему назначили семь лет и месяц лишения свободы. Срок отбывания наказания будут считать с 11 февраля текущего года. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Напомним, на Волыни военный дважды убегал со службы. В течение пяти лет он будет находиться в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Черниговщине солдат более полутора лет не возвращался на службу после совершения СОЧ. Ему назначили наказание в виде пяти лет заключения.