Военный почти полтора года не возвращался на службу после СОЧ — как его наказал суд

В Черниговской области солдат самовольно оставил место службы. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Бобровицкий районный суд Черниговской области принял 3 февраля, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 29 июня 2024 года фигурант оставил место службы в районе населенного пункта Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. В воинскую часть он не вернулся, пока 17 декабря прошлого года его не задержали правоохранители.

"Проводил время по своему усмотрению, не связывая его с прохождением военной службы и не принимая никаких мер для возвращения к месту службы при наличии реальной возможности для этого", — говорится в приговоре.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал, раскаялся и заявил, что хочет продолжить службу. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет заключения. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

