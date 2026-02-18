Військовий майже півтора року не повертався на службу після СЗЧ — як його покарав суд

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

У Чернігівській області солдат самовільно залишив місце служби. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Бобровицький районний суд Чернігівської області ухвалив 3 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 29 червня 2024 року фігурант залишив місце служби в районі населеного пункту Клавдієве-Тарасове Бородянського району Київщини. До військової частини він не повернувся, доки 17 грудня минулого року його не затримали правоохоронці.

"Проводив час на власний розсуд, не пов'язуючи його із проходженням військової служби та не вживаючи жодних заходів для повернення до місця служби за наявності реальної можливості для цього", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав, розкаявся та заявив, що хоче продовжити службу. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку. Посадовець може вийти на волю, якщо внесе 200 мільйонів гривень застави.

Також ми повідомляли, що в Черкаській області доцент обіцяла вплинути на ТЦК, аби військовозобов'язаного зняли з розшуку. Її судитимуть.