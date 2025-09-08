Як виявити ворожий наступ - відповідь військового Петренко

Російські військові. Фото: Reuters

Голова штабного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що головним індикатором можливого наступу ворога є не перекидання бронетехніки. Зазвичай про це свідчить пересування елітних підрозділів з безпілотниками.

Про це він розповів в ефірі програми Вечір.LIVE.

Як виявити ворожий наступ

За словами військового, саме такі дії варто уважно відстежувати, адже вони свідчать про підготовку противника до активних дій. При цьому переміщення бронетехніки не завжди є визначальним сигналом для оцінки ситуації.

Петренко підкреслив, що за останні місяці радикальних змін на фронті не відбулося.

Найгарячішими залишаються Покровський та Лимансько-Боровський напрямки, де активно діє 3-й армійський корпус противника.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ зірвали літній наступ РФ. В цілому, за літо окупантам вдалось по всій довжині фронту захопити тільки 0,3% України.

Водночас фінський військовий аналітик Джоні Аскола попередив, що осінь буде важкою. За його словами, літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується і він буде масштабніший.