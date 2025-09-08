Как обнаружить вражеское наступление - ответ военного Петренко

Военный объяснил, как выявить будущее наступление РФ
Глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко заявил, что главным индикатором возможного наступления врага является не переброска бронетехники. Обычно об этом свидетельствует передвижение элитных подразделений с беспилотниками.
Об этом он рассказал в эфире программы Вечір.LIVE.
Как обнаружить вражеское наступление
По словам военного, именно такие действия стоит внимательно отслеживать, ведь они свидетельствуют о подготовке противника к активным действиям. При этом перемещение бронетехники не всегда является определяющим сигналом для оценки ситуации.
Петренко подчеркнул, что за последние месяцы радикальных изменений на фронте не произошло.
Самыми горячими остаются Покровское и Лиманско-Боровское направления, где активно действует 3-й армейский корпус противника.
Напомним, ранее военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление РФ. В целом, за лето оккупантам удалось по всей длине фронта захватить только 0,3% Украины.
В то же время финский военный аналитик Джони Аскола предупредил, что осень будет тяжелой. По его словам, летнее наступление России провалилось, но следующее уже готовится и оно будет более масштабным.
