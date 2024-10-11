Росіяни намагаються штурмувати Білогорівку — причини

Українські військові. Ілюстративне фото: АрміяInform

Окупаційні сили, незважаючи на значні втрати як у техніці, так і в живій силі, продовжують здійснювати спроби штурму Білогорівки. Це селище є останнім підконтрольним Україні населеним пунктом на Луганщині.

Про це розповів начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Максим Антонов етері телемарафону у четвер, 11 жовтня.

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Бої за Білогорівку

Нещодавно окупанти намагалися здійснити піхотний штурм у районі Білогорівки, однак без застосування бойової техніки. Українські захисники успішно відбили цю атаку, змусивши ворога відступити.

Після невдалого штурму російські війська перейшли до регулярних артилерійських обстрілів, використовуючи безпілотники для скидів і атаки FPV-дронами. Ворог тривалий час намагається захопити це селище на Луганщині.

Антонов зазначив, що Білогорівка має значну стратегічну важливість. Якщо ворогові вдасться її захопити, то відкриються можливості для захоплення Сіверська. Окрім того, окупанти активно атакують Білогорівку, оскільки це останній населений пункт у Луганській області, що залишається під контролем Збройних Сил України.

"Це останній пункт, який лишився в Луганській області. Це дуже сильно впливає на активність з боку ворога", — пояснив Антонов.

Раніше ISW повідомив, що російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу, поки не зіпсуються погодні умови.

Нагадаємо, нещодавно представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов повідомив, що наразі у росіян на фронті лишилося лише дві дієві тактики — прориви колонами чи дії малих штурмових груп.