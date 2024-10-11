Россияне пытаются штурмовать Белогоровку — причины

Украинские военные. Иллюстративное фото: АрмияInform

Оккупационные силы, несмотря на значительные потери как в технике, так и в живой силе, продолжают совершать попытки штурма Белогоровки. Этот поселок является последним подконтрольным Украине населенным пунктом в Луганской области.

Об этом рассказал начальник артиллерии 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ Максим Антонов в эфире телемарафона в четверг, 11 октября.

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Бои за Белогоровку

Недавно оккупанты пытались совершить пехотный штурм в районе Белогоровки, однако без применения боевой техники. Украинские защитники успешно отразили эту атаку, заставив врага отступить.

После неудачного штурма российские войска перешли к регулярным артиллерийским обстрелам, используя беспилотники для сбросов и атаки FPV-дронами. Враг долгое время пытается захватить этот поселок на Луганщине.

Антонов отметил, что Белогоровка имеет значительную стратегическую важность. Если врагу удастся ее захватить, то откроются возможности для захвата Северска. Кроме того, оккупанты активно атакуют Белогоровку, поскольку это последний населенный пункт в Луганской области, который остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

"Это последний пункт, оставшийся в Луганской области. Это очень сильно влияет на активность со стороны врага", — пояснил Антонов.

Ранее ISW сообщил, что российские военные командиры дали временные рамки своим военным для ведения механизированных штурмов в Украине. Оккупанты хотят как можно быстрее получить тактическое преимущество, пока не испортятся погодные условия.

Напомним, недавно представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил, что сейчас у россиян на фронте осталось лишь две действенные тактики — прорывы колоннами или действия малых штурмовых групп.