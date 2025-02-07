Війна в Україну — яку роль на фронті відіграють дрони

Військовий керує дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на східному фронті надають пріоритет для знищення ворожих позицій безпілотним системам. Вони відіграють важливу роль і командири використовують їх, де можливо.

Про це розповів старший офіцер відділення комунікацій 37 ОБрМП Денис Бобков в ефірі "Київ24".

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Бобков розповів, що наразі дрони відіграють дуже важливу роль і командири намагаються використовувати їх максимально де можливо.

Водночас він додав, що основою нашого війська все ж залишається піхота. За словами військового, штурми окупантів не припиняються, а активність не спадає. Однак, росіяни не застосовують важкої броньованої техніки.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що росіяни відійшли з передових позицій на Куп'янському напрямку. Окупанти зазнали втрат та не змогли досягти поставлених цілей

Водночас розвідка Південної Кореї заявила, що війська КНДР вийшли з Курської області. Причиною, ймовірно, стали, великі втрати.