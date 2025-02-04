На Куп’янському напрямку окупанти покинули позиції після втрат — новини з фронту

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Українські Сили оборони продовжують утримувати свої позиції на фронті та відбивати ворожі атаки на всіх ключових напрямках. Протягом минулої доби окупанти зазнали втрат та не змогли досягти поставлених цілей. Відомо, що російські війська були змушені частково відійти з передових позицій на кількох напрямках.

Про це повідомив Офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") у Telegram.

Читайте також:

Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських військових у районі Вовчанська, проте успіху не мав.

На Куп’янському напрямку російські війська проводили наступальні дії поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового, але через активні дії Сил оборони були змушені залишити передові позиції. За даними розвідки, командування окупантів погрожує розстрілом своїм солдатам, щоб змусити їх повернутися на втрачені позиції.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки біля Тернів та Ямполівки. Ворог продовжує нарощувати сили для нових наступальних дій. На Сіверському напрямку росіяни використали автомобільну техніку для перекидання особового складу в район Верхньокам’янського, але вона була завчасно виявлена та знищена разом із десантом.

Що відбувається у Часовому Яру та Торецьку

У Часовому Яру та Торецьку тривають вуличні бої. Також противник намагався прорвати українську оборону поблизу Кримського, проте ситуація залишилася під контролем ЗСУ.

Бої на Покровському напрямку

Окупанти продовжують атаки у районах Лисівки, Дачного та Янтарного. Також російські війська атакували неподалік Зеленого Поля, Водяного Другого, Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Удачного, Новоолександрівки.

Для підкріплення своїх підрозділів противник використовував мототехніку біля Надіївки та автомобільну техніку в районі Успенівки, однак у результаті вогневого ураження було знищено п’ять мотоциклів і чотири автомобілі. Українські військові продовжують ліквідувати залишки ворожих штурмових груп.

Новопавлівський напрямок — що відомо

Російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Костянтинополя, проте зазнали невдачі. Біля Великої Новосілки окупанти застосували бронетехніку, однак унаслідок вогневого ураження українських сил було знищено два танки та дві ББМ. Після втрат ворог відмовився від подальших наступальних дій.

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, росіяни завдали удару по Ізюму у Харківській області, є жертви та постраждалі.

Також аналітики ISW проаналізували втрати російської армії та заявили, що січень став рекордним за кількістю вбитих російських військових.

А розвідка Південної Кореї заявила, що війська КНДР вийшли з Курської області.