На Купянском направлении оккупанты покинули позиции после потерь — новости с фронта

Военнослужащие ВСУ. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Украинские Силы обороны продолжают удерживать свои позиции на фронте и отражать вражеские атаки на всех ключевых направлениях. За прошедшие сутки оккупанты понесли потери и не смогли достичь поставленных целей. Известно, что российские войска были вынуждены частично отойти с передовых позиций на нескольких направлениях.

Об этом сообщил Официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"(ОСУВ "Хортица") в Telegram.

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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских военных в районе Волчанска, однако успеха не имел.

На Купянском направлении российские войска проводили наступательные действия вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово, но из-за активных действий Сил обороны были вынуждены оставить передовые позиции. По данным разведки, командование оккупантов угрожает расстрелом своим солдатам, чтобы заставить их вернуться на утраченные позиции.

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки у Тернов и Ямполовки. Враг продолжает наращивать силы для новых наступательных действий. На Северском направлении россияне использовали автомобильную технику для переброски личного состава в район Верхнекаменского, но она была заблаговременно обнаружена и уничтожена вместе с десантом.

Что происходит в Часовом Яру и Торецке

В Часовом Яру и Торецке продолжаются уличные бои. Также противник пытался прорвать украинскую оборону вблизи Крымского, однако ситуация осталась под контролем ВСУ.

Бои на Покровском направлении

Оккупанты продолжают атаки в районах Лисовки, Дачного и Янтарного. Также российские войска атаковали неподалеку Зеленого Поля, Водяного Второго, Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Удачного, Новоалександровки.

Для подкрепления своих подразделений противник использовал мототехнику возле Надиевки и автомобильную технику в районе Успеновки, однако в результате огневого поражения было уничтожено пять мотоциклов и четыре автомобиля. Украинские военные продолжают ликвидировать остатки вражеских штурмовых групп.

Новопавловское направление — что известно

Российские войска пытались прорвать оборону ВСУ в районе Константинополя, однако потерпели неудачу. Возле Большой Новоселки оккупанты применили бронетехнику, однако в результате огневого поражения украинских сил было уничтожено два танка и две ББМ. После потерь враг отказался от дальнейших наступательных действий.

Напомним, сегодня, 4 января, россияне нанесли удар по Изюму в Харьковской области, есть жертвы и пострадавшие.

Также аналитики ISW проанализировали потери российской армии и заявили, что январь стал рекордным по количеству убитых российских военных.

А разведка Южной Кореи заявила, что войска КНДР вышли из Курской области.