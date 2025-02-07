Война в Украине — какую роль на фронте играют дроны

Военный управляет дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на восточном фронте предоставляют приоритет для уничтожения вражеских позиций беспилотным системам. Они играют важную роль и командиры используют их, где возможно.

Об этом рассказал старший офицер отделения коммуникаций 37 ОБрМП Денис Бобков в эфире "Киев24".

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Бобков рассказал, что сейчас дроны играют очень важную роль и командиры пытаются использовать их максимально где возможно.

В то же время он добавил, что основой нашего войска все же остается пехота. По словам военного, штурмы оккупантов не прекращаются, а активность не спадает. Однако россияне не применяют тяжелой бронированной техники.

Напомним, 4 февраля стало известно, что россияне отошли с передовых позиций на Купянском направлении. Оккупанты понесли потери и не смогли достичь поставленных целей

В то же время разведка Южной Кореи заявила, что войска КНДР вышли из Курской области. Причиной, вероятно, стали большие потери.