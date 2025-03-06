Оністрат розповів, чим займеться після закінчення війни в Україні

Військовий ЗСУ та колишній бізнесмен Андрій Оністрат. Фото: скриншот

Український військовий Андрій Оністрат розповів, чим займеться після закінчення війни. Він зазначив, що йому важко бути з самим собою.

Про це Андрій Оністрат розповів в інтервʼю RAMINA.

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Чим займеться Оністрат після війни

Військовий наголосив, що його пріоритет після війни — виховувати дітей.

"Раніше мене запитували, що я буду робити після закінчення війни. І мені було незручно відповідати, але останнім часом 100% можу сказати, що буду займатися вихованням дітей. Це буде пріоритет номер один", — розповів Оністрат.

Він поділився, що йому важко бути наодинці. Раніше Оністрат щодня ходив на пробіжку або катався на велосипеді близько дві години.

"Навіть тепер важко бігати з самим собою. Я думаю, так має бути. Раніше мені треба було побути наодинці. То коли мені треба бігати з самим собою, тепер треба нагадати собі десять разів, тому одна з причин не вибігати — те, що треба бути з самим собою", — додав військовий.

Нагадаємо, Оністрат поділився, на що він витрачає свої кошти. Зокрема, 80 тисяч гривень він перераховує дружині.

Також Оністрат розповів про свого сина Остапа, який загинув на війні. Відомо, що вони служили разом.