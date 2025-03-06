Онистрат рассказал, чем займется после окончания войны в Украине

Военный Онистрат рассказал, чем займется после войны
Украинский военный Андрей Онистрат рассказал, чем займется после окончания войны. Он отметил, что ему трудно быть с самим собой.
Об этом Андрей Онистрат рассказал в интервью RAMINA.
Чем займется Онистрат после войны
Военный отметил, что его приоритет после войны — воспитывать детей.
"Раньше меня спрашивали, что я буду делать после окончания войны. И мне было неудобно отвечать, но в последнее время 100% могу сказать, что буду заниматься воспитанием детей. Это будет приоритет номер один", — рассказал Онистрат.
Он поделился, что ему трудно быть наедине. Раньше Онистрат ежедневно ходил на пробежку или катался на велосипеде около двух часов.
"Даже теперь трудно бегать с самим собой. Я думаю, так должно быть. Раньше мне надо было побыть наедине. То когда мне надо бегать с самим собой, теперь надо напомнить себе десять раз, поэтому одна из причин не выбегать — то, что надо быть с самим собой", — добавил военный.
Напомним, Онистрат поделился, на что он тратит свои средства. В частности, 80 тысяч гривен он перечисляет жене.
Также Онистрат рассказал о своем сыне Остапе, который погиб на войне. Известно, что они служили вместе.
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