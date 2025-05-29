Військовий експерт Сергій Грабський пояснив чому росіяни наступають на Сумщину

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Сергій Грабський застеріг від паніки через активізацію бойових дій на північному сході України. За його словами, наступ російських сил на Сумщині є частиною другорядних ударів і не становить основної загрози на фронті.

Про це Сергій Грабський сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Головний напрямок зусиль ворога, за оцінкою експерта, зосереджений на Донеччині. Грабський пояснив, що наразі російські війська ведуть класичну наступальну операцію, і Донбаський напрямок залишається пріоритетним для армії РФ.

Інші ділянки фронту, зокрема Сумська, Харківська, Запорізька та Херсонська області, використовуються як плацдарми для відволікання уваги українських сил.

"На сьогоднішній день ми маємо класично наступальну операцію російської армії. І цей наступ триває в основному на Донецькому напрямку. Противник проводить ще серію другорядних ударів. І саме до тих відволікаючих дій відноситься Сумська, Харківська області, так само як і Запорізька і Херсонська області", — сказав Сергій Грабський.

Нагадаємо, в ДПСУ зробили заяву щодо загрози наступу російських військ в Сумській області — окупанти накопичили достатньо сил.

Аналітики ISW пояснили, як Росія змінила стратегію та цілі війни в Україні і чому перекидає війська з пріоритетних напрямків.