Кремль перекинув війська з кількох напрямків для наступу на Сумщину

Російські війська. Фото: росЗМІ

Кремль дотримується стратегії щодо створення так званої "буферної зони" вздовж міжнародного кордону з Україною та посилює наступ в Сумській області. Такі дії демонструють прагнення Кремля вийти за межі раніше задекларованих територіальних претензій і засвідчують намір Володимира Путіна розширити окупацію за межі Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Для цього російські війська масово перекидають на Сумський напрямок фронту.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту дослідження війни (ISW).

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За інформацією військового аналітика Костянтина Машовця, російські війська нещодавно посилили угруповання, що наступає на півночі Сумщини. Для цього перекинули частини 752-го мотострілецького полку зі складу 20-ї армії Московського військового округу, а також підрозділи 200-ї мотострілецької бригади, що належить до 14-го армійського корпусу Ленінградського військового округу. Зазначається, що бійці 200-ї бригади діють у районі Володимирівки та Гордіївки, а підрозділи 752-го полку вже тривалий час задіяні на напрямках Борова та Лиман.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) раніше фіксували участь 200-ї бригади у бойових діях у районі Бахмута та Часового Яру — напрямках, які Росія раніше вважала пріоритетними. Проте передислокація частин із цього регіону свідчить, що Кремль міг відкласти наступ на Костянтинівку через нестачу оперативних резервів.

На думку ISW, російське військове командування може планувати одночасне просування в Донецькій області та формування буферної зони не лише на півночі Харківщини, а й у Сумській та Чернігівській областях. Ймовірно, Москва вважає напрямок Сумщини перспективнішим для тактичного просування, ніж Часів Яр, де українська оборона залишається міцною.

"ISW раніше оцінювала, що Путін, ймовірно, має намір використати буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей, щоб виправдати розширення своїх претензій на українську територію за межі давніх претензій Росії на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, у Сумській ОВА підтвердили просування російських військ в деяких населених пунктах.

Деякі анонімні джерела в ЗСУ повідомили, що їм відомо про плани Росії щодо літніх штурмів. А за деякою інформацією російські війська хочуть мати перевагу на фронті до осені 2025 року.

Водночас деякі аналітики та військові оглядачі вважають, що в російської армії є серйозні проблеми з підготовкою.