Росія не погодиться на припинення вогню до літа

ЗСУ атакують війська РФ із самохідної гаубиці. Фото: REUTERS/Аліна Смутко

Військовий і журналіст Єгор Чечеринда заявив, що очікувати реального припинення вогню найближчим часом не варто. За його словами, у Кремлі немає жодного прагнення до миру, і всі дії Росії свідчать про підготовку до масштабного наступу влітку.

Про це Єгор Чечеринда заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Чечеринда заявив, що Росія не буде припиняти вогонь на суші, в повітрі та на морі найближчими тижнями. Путін не зацікавлений у перемир’ї саме зараз, оскільки сподівається здобути перевагу на фронті протягом літньої кампанії. За його словами, Росія мобілізувала економіку та людський ресурс, зокрема пропонуючи новобранцям великі контракти, не для того, щоб погоджуватися на тимчасові перемир’я.

"Росія готова до широкомасштабного наступу, до літньої кампанії. І не для цього вони мобілізували в першу чергу свою економіку, мобілізували людський ресурс, давали за контракти по 25 чи по 30 тисяч доларів тим новобранцям, які заходять до російського війська, для того, щоб оголошувати якісь 30-денні чи велике, як вони кажуть, перемир'я. Не для цього це все створювали. Тому він готується до літньої кампанії", — висловився Єгор Чечеринда.

На думку Чечеринди, наступне порушення теми перемовин можливе лише восени, але зараз Росія готується до посилення тиску на фронті. Саме тому, як вважає військовий, варто очікувати затяжної паузи у мирному процесі та нової хвилі бойових дій найближчими місяцями.

Нагадаємо, аналітики інституту дослідження війни пояснили, як та для чого Росія затягує переговорний процес.

Кілька днів тому Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, яка інтенсивність бойових дій наразі є на фронті та яка його протяжність.