Сирський розкрив масштаби бойових дій на території України - деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів. У своєму виступі він подякував країнам-партнерам за потужну підтримку України в боротьбі проти російської агресії та висловив щиру вдячність за ту велику роботу, яку союзники вже здійснили.

Про це він написав у Telegram у четвер, 15 травня.

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Які масштаби бойових дій

Сирський коротко поінформував учасників засідання про поточну оперативну обстановку. Він наголосив, що, попри прагнення до справедливого миру, активні бойові дії тривають уздовж фронту протяжністю близько 1100 кілометрів.

"Незважаючи на дипломатичні заклики, Росія не відмовляється від досягнення попередніх цілей на полі бою; Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб. Наші воїни продовжують вести ефективну оборонну операцію, завдаючи ворогу значних втрат", — заявив Головнокомандувач.

Під час звернення до учасників Ради Головнокомандувач порушив питання індивідуальної та колективної підготовки українських військових на території держав-партнерів. Також було акцентовано увагу на нагальних потребах Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні та логістиці.

Окрему подяку він висловив Альянсу за діяльність Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU). У цьому контексті наголосив на важливості продовження реалізації проєктів у межах Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО, а також створення Інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони.

На завершення Сирський підкреслив, що лише тверда та консолідована позиція міжнародної спільноти може змусити агресора зупинити війну. Принциповість і єдність партнерів критично важливі для досягнення справедливого та тривалого миру.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року втрати російських окупантів перевищили 177 тисяч осіб. Також він оприлюднив відео знищення ворожих сил.

Раніше українські бійці успішно ліквідували два розвідувальні дрони росіян Zala. Вони опублікували відео.