Сирський назвав втрати Росії з початку 2025 року — відео ліквідації окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські окупанти втратили понад 177 тисяч осіб. Крім того, він опублікував відео ліквідації загарбників.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 13 травня.

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Ліквідація російських окупантів

"Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!" — наголосив Сирський.

Він подякував воїнам за професійну бойову роботу та віру в перемогу України. Сирський додав, що боротьба триває.

Нагадаємо, українські бійці на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці росіян.

Раніше захисники успішно знищили два російські розвідувальні дрони Zala. Вони опублікували відео.