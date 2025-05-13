Сирський назвав втрати Росії з початку 2025 року — відео ліквідації окупантів

Сирський назвав втрати окупантів з початку року та показав відео
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські окупанти втратили понад 177 тисяч осіб. Крім того, він опублікував відео ліквідації загарбників.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 13 травня.
Ліквідація російських окупантів
"Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!" — наголосив Сирський.
Він подякував воїнам за професійну бойову роботу та віру в перемогу України. Сирський додав, що боротьба триває.
Нагадаємо, українські бійці на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці росіян.
Раніше захисники успішно знищили два російські розвідувальні дрони Zala. Вони опублікували відео.
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