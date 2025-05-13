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Головна Армія Сирський назвав втрати окупантів з початку року та показав відео

Сирський назвав втрати окупантів з початку року та показав відео

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Дата публікації: 13 травня 2025 19:18
Сирський назвав втрати Росії з початку 2025 року — відео ліквідації окупантів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що з початку 2025 року російські окупанти втратили понад 177 тисяч осіб. Крім того, він опублікував відео ліквідації загарбників.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 13 травня.

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"Сили оборони України вдень і вночі б’ють російського агресора, наближаючи справедливий мир для України!" — наголосив Сирський.

Він подякував воїнам за професійну бойову роботу та віру в перемогу України. Сирський додав, що боротьба триває.

Нагадаємо, українські бійці на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці росіян.

Раніше захисники успішно знищили два російські розвідувальні дрони Zala. Вони опублікували відео.

війна ЗСУ окупанти Олександр Сирський втрати окупантів
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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