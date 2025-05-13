Українські військові взяли в полон громадянина Узбекистану

Українські військові під час завдання. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Бійці 106-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви" Збройних сил України на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану. Як виявилося, він брав участь у штурмі позицій українських військових на боці росіян.

Про це інформує пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у вівторок, 13 травня.

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За словами полоненого, на ім’я Уміт, він погодився на службу в армії РФ в обмін на російське громадянство, яке йому обіцяли після року служби. Також його привабила грошова винагорода у розмірі 2 мільйони рублів.

"Платили 2 мільйони рублів. 100 тисяч сам використав, 800 тисяч відправив додому, а 1 мільйон 100 000 залишилося на картці", — розповів полонений.

Також він зазначив, що на його батьківщині дуже маленькі зарплати, а сам він працював на будівництві.

Громадянин Узбекистану, який потрапив у полон ЗСУ. Скриншот з відео

"В Узбекистані маленькі зарплати. Працював на будівництві. Російське громадянство потрібно було. Сказали: "Рік служиш — даємо громадянство". Потім потрапив сюди", — розповів громадянин Узбекистану, що потрапив у полон ЗСУ.

Також він додав, що раніше не служив в армії. Після вербування його відправили на штурм українських позицій. Під час бою він загубився та вийшов безпосередньо на позиції українських військових, де його й взяли в полон.

"Я дурнем був. Не думав, що так буде. Думав, в армії послужу, назад повернусь. А тут не армія, тут вбивати треба людину. Я не хочу вбивати людину. Не хочу якусь країну знищувати", — сказав громадянин Узбекистану, який воював на боці РФ.

В 63 ОМБр закликали росіян здаватися у полон, аби вижити: "Росіяни, приходьте і ви — це єдиний ваш шанс вижити!".

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відкрилася виставка про військовополонених.

Також у Києві відбулася чергова акція на підтримку українських військовополонених FreeAzov.