Украинские военные взяли в плен гражданина Узбекистана

Украинские военные во время задания. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Бойцы 106-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві леви" Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Как оказалось, он участвовал в штурме позиций украинских военных на стороне россиян.

Об этом информирует пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ во вторник, 13 мая.

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Воины ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана

По словам пленного, по имени Умит, он согласился на службу в армии РФ в обмен на российское гражданство, которое ему обещали после года службы. Также его привлекло денежное вознаграждение в размере 2 миллиона рублей.

"Платили 2 миллиона рублей. 100 тысяч сам использовал, 800 тысяч отправил домой, а 1 миллион 100 000 осталось на карточке", — рассказал пленный.

Также он отметил, что на его родине очень маленькие зарплаты, а сам он работал на стройке.

Гражданин Узбекистана, который попал в плен ВСУ. Скриншот из видео

"В Узбекистане маленькие зарплаты. Работал на стройке. Российское гражданство нужно было. Сказали: "Год служишь — даем гражданство". Потом попал сюда", — рассказал гражданин Узбекистана, попавший в плен ВСУ.

Также он добавил, что ранее не служил в армии. После вербовки его отправили на штурм украинских позиций. Во время боя он потерялся и вышел непосредственно на позиции украинских военных, где его и взяли в плен.

"Я дураком был. Не думал, что так будет. Думал, в армии послужу, обратно вернусь. А здесь не армия, здесь убивать надо человека. Я не хочу убивать человека. Не хочу какую-то страну уничтожать", — сказал гражданин Узбекистана, который воевал на стороне РФ.

В 63 ОМБр призвали россиян сдаваться в плен, чтобы выжить: "Россияне, приходите и вы — это единственный ваш шанс выжить!".

Напомним, что недавно в Киеве открылась выставка о военнопленных.

Также в Киеве состоялась очередная акция в поддержку украинских военнопленных FreeAzov.