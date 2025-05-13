Украинские военные взяли в плен гражданина Узбекистана

В Донецкой области ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана
Бойцы 106-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві леви" Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана. Как оказалось, он участвовал в штурме позиций украинских военных на стороне россиян.
Об этом информирует пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ во вторник, 13 мая.
Воины ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана
По словам пленного, по имени Умит, он согласился на службу в армии РФ в обмен на российское гражданство, которое ему обещали после года службы. Также его привлекло денежное вознаграждение в размере 2 миллиона рублей.
"Платили 2 миллиона рублей. 100 тысяч сам использовал, 800 тысяч отправил домой, а 1 миллион 100 000 осталось на карточке", — рассказал пленный.
Также он отметил, что на его родине очень маленькие зарплаты, а сам он работал на стройке.
"В Узбекистане маленькие зарплаты. Работал на стройке. Российское гражданство нужно было. Сказали: "Год служишь — даем гражданство". Потом попал сюда", — рассказал гражданин Узбекистана, попавший в плен ВСУ.
Также он добавил, что ранее не служил в армии. После вербовки его отправили на штурм украинских позиций. Во время боя он потерялся и вышел непосредственно на позиции украинских военных, где его и взяли в плен.
"Я дураком был. Не думал, что так будет. Думал, в армии послужу, обратно вернусь. А здесь не армия, здесь убивать надо человека. Я не хочу убивать человека. Не хочу какую-то страну уничтожать", — сказал гражданин Узбекистана, который воевал на стороне РФ.
В 63 ОМБр призвали россиян сдаваться в плен, чтобы выжить: "Россияне, приходите и вы — это единственный ваш шанс выжить!".
Напомним, что недавно в Киеве открылась выставка о военнопленных.
Также в Киеве состоялась очередная акция в поддержку украинских военнопленных FreeAzov.
Читайте Новини.LIVE!