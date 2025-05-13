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Сырский назвал потери оккупантов с начала года и показал видео

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Дата публикации 13 мая 2025 19:18
Сырский назвал потери России с начала 2025 года — видео ликвидации оккупантов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что с начала 2025 года российские оккупанты потеряли более 177 тысяч человек. Кроме того, он опубликовал видео ликвидации захватчиков.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram во вторник, 13 мая.

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"Силы обороны Украины днем и ночью бьют российского агрессора, приближая справедливый мир для Украины! " — подчеркнул Сырский.

Он поблагодарил воинов за профессиональную боевую работу и веру в победу Украины. Сырский добавил, что борьба продолжается.

Напомним, украинские бойцы на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне россиян.

Ранее защитники успешно уничтожили два российских разведывательных дрона Zala. Они опубликовали видео.

война ВСУ оккупанты Александр Сырский потери оккупантов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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