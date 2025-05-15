Сырский раскрыл масштабы боевых действий на территории Украины - детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих. В своем выступлении он поблагодарил страны-партнеры за мощную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и выразил искреннюю благодарность за ту большую работу, которую союзники уже осуществили.

Об этом он написал в Telegram в четверг, 15 мая.

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Каковы масштабы боевых действий

Сырский кратко проинформировал участников заседания о текущей оперативной обстановке. Он подчеркнул, что, несмотря на стремление к справедливому миру, активные боевые действия продолжаются вдоль фронта протяженностью около 1100 километров.

"Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказывается от достижения предыдущих целей на поле боя; Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек. Наши воины продолжают вести эффективную оборонительную операцию, нанося врагу значительные потери", — заявил Главнокомандующий.

Во время обращения к участникам Совета Главнокомандующий поднял вопрос индивидуальной и коллективной подготовки украинских военных на территории государств-партнеров. Также было акцентировано внимание на насущных потребностях Сил обороны Украины в военной технике, вооружении и логистике.

Отдельную благодарность он выразил Альянсу за деятельность Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и поддержки для Украины (NSATU). В этом контексте отметил важность продолжения реализации проектов в рамках Дорожной карты совместимости Украины с НАТО, а также создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

В завершение Сырский подчеркнул, что только твердая и консолидированная позиция международного сообщества может заставить агрессора остановить войну. Принципиальность и единство партнеров критически важны для достижения справедливого и прочного мира.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупантов превысили 177 тысяч человек. Также он обнародовал видео уничтожения вражеских сил.

Ранее украинские бойцы успешно ликвидировали два разведывательных дрона россиян Zala. Они опубликовали видео.