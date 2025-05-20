Россия не согласится на прекращение огня до лета

ВСУ атакуют войска РФ из самоходной гаубицы. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Военный и журналист Егор Чечеринда заявил, что ожидать реального прекращения огня в ближайшее время не стоит. По его словам, в Кремле нет никакого стремления к миру, и все действия России свидетельствуют о подготовке к масштабному наступлению летом.

Об этом Егор Чечеринда заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Чечеринда заявил, что Россия не будет прекращать огонь на суше, в воздухе и на море в ближайшие недели. Путин не заинтересован в перемирии именно сейчас, поскольку надеется получить преимущество на фронте в течение летней кампании. По его словам, Россия мобилизовала экономику и человеческий ресурс, в частности предлагая новобранцам большие контракты, не для того, чтобы соглашаться на временные перемирия.

"Россия готова к широкомасштабному наступлению, к летней кампании. И не для этого они мобилизовали в первую очередь свою экономику, мобилизовали человеческий ресурс, давали за контракты по 25 или по 30 тысяч долларов тем новобранцам, которые заходят в российское войско, для того, чтобы объявлять какие-то 30-дневные или большое, как они говорят, перемирие. Не для этого это все создавали. Поэтому он готовится к летней кампании", — высказался Егор Чечеринда.

По мнению Чечеринды, следующее поднятие темы переговоров возможно только осенью, но сейчас Россия готовится к усилению давления на фронте. Именно поэтому, как считает военный, стоит ожидать затяжной паузы в мирном процессе и новой волны боевых действий в ближайшие месяцы.

Напомним, аналитики института исследования войны объяснили, как и для чего Россия затягивает переговорный процесс.

Несколько дней назад Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, какая интенсивность боевых действий сейчас на фронте и какова его протяженность.