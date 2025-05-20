Росія блокує перемир’я, щоб мати час просуватися на фронті, — ISW

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Росія має погодитися, що режим припинення вогню повинен передувати мирним переговорам. Таку послідовність дій підтримують Сполучені Штати, Європа та Україна, наголошуючи: тільки режим тиші дасть змогу перейти до реального мирного врегулювання. Однак Кремль навмисно затягує або саботує переговори, щоб тиснути на Україну й Захід та мати більше часу просуватися на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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Москва використовує тактику затягування, щоб під прикриттям дипломатії продовжувати наступальні дії. Аналітики акцентують, що якщо почати мирні переговори до досягнення режиму припинення вогню, це дасть Росії змогу і далі просуватися в Україні, перетворюючи фронтові здобутки на нові аргументи за столом перемовин.

ISW підкреслює, що будь-яке припинення вогню має бути узгоджене окремо з надійними механізмами контролю. Змішування перемир’я із загальним врегулюванням лише затягує процес.

Кремль вимагає в України здати навіть ті території, які не були окупованими

Водночас Кремль, як зазначають аналітики, вже демонструє готовність до ескалації своїх вимог. Російські посадовці вимагають від України передачі всіх територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей — навіть тих, які вона досі контролює. Це ставиться, як умова до самого припинення вогню, хоча територіальні питання традиційно обговорюються вже на фінальному етапі завершення воєн.

Щобільше, за інформацією західних та українських джерел, під час стамбульських переговорів 16 травня російська делегація пригрозила, що Росія може захопити Харківську та Сумську області — попри те, що Кремль офіційно їх не анексував і не заявляв про претензії на ці регіони.

Аналітики ISW вважають, що Росія навмисне поглиблює свої вимоги, щоб у майбутньому висунути ще радикальніші умови. Якщо Україна погодиться на російський сценарій із перемир’ям до початку реального діалогу, це лише розв’яже Кремлю руки для нового шантажу.

Нагадаємо, на фронті суттєво збільшилась інтенсивність та кількість атак з боку російських військ.

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