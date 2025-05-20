Россия блокирует перемирие, чтобы иметь время продвигаться на фронте - ISW

Российский военный. Фото: росСМИ

Россия должна согласиться, что режим прекращения огня должен предшествовать мирным переговорам. Такую последовательность действий поддерживают Соединенные Штаты, Европа и Украина, подчеркивая: только режим тишины позволит перейти к реальному мирному урегулированию. Однако Кремль намеренно затягивает или саботирует переговоры, чтобы давить на Украину и Запад и иметь больше времени продвигаться на фронте.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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Москва использует тактику затягивания, чтобы под прикрытием дипломатии продолжать наступательные действия. Аналитики акцентируют, что если начать мирные переговоры до достижения режима прекращения огня, это даст России возможность и дальше продвигаться в Украине, превращая фронтовые достижения в новые аргументы за столом переговоров.

ISW подчеркивает, что любое прекращение огня должно быть согласовано отдельно с надежными механизмами контроля. Смешивание перемирия с общим урегулированием только затягивает процесс.

Кремль требует от Украины сдать даже те территории, которые не были оккупированными

В то же время Кремль, как отмечают аналитики, уже демонстрирует готовность к эскалации своих требований. Российские чиновники требуют от Украины передачи всех территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — даже тех, которые она до сих пор контролирует. Это ставится, как условие к самому прекращению огня, хотя территориальные вопросы традиционно обсуждаются уже на финальном этапе завершения войн.

Более того, по информации западных и украинских источников, во время стамбульских переговоров 16 мая российская делегация пригрозила, что Россия может захватить Харьковскую и Сумскую области — несмотря на то, что Кремль официально их не аннексировал и не заявлял о претензиях на эти регионы.

Аналитики ISW считают, что Россия умышленно углубляет свои требования, чтобы в будущем выдвинуть еще более радикальные условия. Если Украина согласится на российский сценарий с перемирием до начала реального диалога, это лишь развяжет Кремлю руки для нового шантажа.

Напомним, на фронте существенно увеличилась интенсивность и количество атак со стороны российских войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, сколько техники россиян удалось уничтожить на фронте с начала 2025 года.